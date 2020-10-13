Эпидситуация по COVID-19

По данным ежедневного мониторинга оперштаба КБР, новых случаев заражения коронавирусом – 78. За минувшие сутки выздоровел всего 21 человек.

За время распространения инфекции на территории Кабардино-Балкарии заболевших больше восьми тысяч. Шесть с половиной тысяч уже окончательно справились с недугом. В госпиталях сейчас без малого 1300 пациентов, в том числе и те, у кого тесты не подтвердили наличие ковида. В реанимациях – 46 граждан. За минувшие сутки от последствий вируса скончался житель Новой Балкарии 1962-го года рождения. Общее число погибших – 108 человек. Тестов на сегодня сделали больше 200 тысяч. Из них за сутки – 1484. Врачи констатируют: 80 процентов всех заразившихся переносят болезнь в легкой форме и без проявления явных симптомов. То есть человек может даже не знать о том, что он болен, и при этом быть переносчиком вируса. Потому крайне необходимо соблюдать меры профилактики: надевать защитные маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать рукопожатий. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.