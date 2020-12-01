Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального штаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом.Выздоровел еще 131 человек.

Всего с недугом справились почти 13 тысяч. Накануне от последствий ковида скончалась одна женщина – нальчанка 57-го года рождения. Общее число умЕрших на сегодня – 252. В Кабардино-Балкарии продолжают работать девять госпиталей особо опасных инфекций. Сейчас в них лечатся почти полторы тысячи пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 90 человек – в реанимациях. Еще 300 граждан получают помощь амбулаторно. За сутки в республике провели почти две тысячи тестов. В общественных местах продолжает действовать обязательный масочный режим. Медики советуют чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. В зоне особого риска – люди старше 65-ти и те, кто страдает серьезными хроническими недугами.