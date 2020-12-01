Эпидситуация по COVID-19





За сутки в республике выявили 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили сегодня в региональном оперштабе. Количество заболевших за весь период близится к 15-ти тысячам. По данным ежедневного мониторинга, с недугом окончательно справились еще 134 жителя. Всего выздоровевших – свыше 12800. Накануне от последствий ковида скончался житель Псыгансу 1953-го года рождения. Общее число умерших на сегодня – 251. В Кабардино-Балкарии продолжают работать 9 госпиталей особо опасных инфекций. Сейчас в них лечатся почти полторы тысячи пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. В реанимациях — 89 человек . Одним из основных методов обнаружения ковида является тестирование. За сутки в республике провели больше 1200 таких исследований. Чтобы не заразиться, обязательна профилактика, напоминают врачи. Среди защитных мер – использование масок, перчаток и антисептиков, соблюдение полутораметровой дистанции в людных местах.