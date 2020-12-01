Эпидситуация по COVID-19





За минувшие сутки новых случаев заражения — 100 человек. Без малого полторы тысячи пациентов лежат в госпиталях республики, состояние здоровья 92-х человек наиболее тяжелое. Они находятся в реанимации. В госпиталях лежат не только те, у кого тесты выявили коронавирус. Врачи не устают повторять, что особую опасность эта инфекция представляет для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.

Минздрав России, тем временем, внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечено, что к приоритету по вакцинации первого уровня относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, люди, проживающие в интернатах и других соцучреждениях, а также пациенты с хроническими заболеваниями. К приоритету второго уровня Минздрав относит работников транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, военнослужащих и другие категории. Затем – очередь госслужащих и студентов. Вакцинация против коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. В Кабардино-Балкарию поступили 500 доз, более 200 человек уже провакцинированы.