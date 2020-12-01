Эпидситуация по COVID-19





За сутки в республике выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили сегодня в региональном оперштабе.

Количество заболевших за весь период – 14,5 тысяч. С недугом, по данным ежедневного мониторинга, окончательно справились еще 132 жителя. Всего выздоровевших – свыше 12300. Накануне от последствий ковида скончалась одна женщина – нальчанка 1952-го года рождения. Общее число умерших на сегодня – 249. В Кабардино-Балкарии продолжают работать девять госпиталей особо опасных инфекций. Сейчас в них лечатся почти полторы тысячи пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 91 человек – в реанимациях. Одним из основных методов обнаружения ковида является тестирование. За сутки в республике провели почти 1900 таких исследований. А за все время – уже больше 340 тысяч.