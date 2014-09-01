Эпидситуация по covid-19





Статистику регионального оперштаба пополнили 107 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки полностью с недугом справились 73 жителя. От последствий инфицирования скончались шесть человек. В регионе сегодня действуют пять госпиталей особо опасных инфекций. Медицинскую помощь здесь получают больше тысячи трехсот пациентов. За жизнь 138-х из них врачи борются в реанимациях. За сутки в Кабардино-Балкарии провели больше 2 тысяч тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделано более семисот девяноста тысяч. Врачи напоминают, что самый эффективный способ противостоять ковиду – всеобщая иммунизация. Сделать прививку от COVID-19 можно в любом из 82-х пунктов вакцинации. Они развернуты во всех городах и районах. Запись на процедуру ведется через портал «Госуслуги» либо при обращении в регистратуру лечебного учреждения, где обслуживается человек.