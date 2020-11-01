Эпидситуация по COVID-19





За сутки 84 новых случая заражения, 42 человека выздоровели. В целом число инфицированных превысило 11 тысяч, свыше 70 процентов жителей с недугом справились полностью. 2917 человек проходят лечение в настоящий момент, из них в госпиталях без малого полторы тысячи.

В госпитале особо опасных инфекций №1 на одного врача приходится 20 пациентов. Нагрузка для доковидного времени – вполне себе приемлемая, говорят медики. Сейчас же, больные требуют повышенного внимания.

По данным регионального Минздрава, в стационарах сейчас – 42% больных ковидом. При том, что федеральное ведомство рекомендует три четверти всех инфицированных лечить на дому. Упор на госпитализацию в республике делают не потому, что заболевание здесь протекает тяжелее, чем в других регионах, а, чтобы скорее поднять на ноги человека.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии развернули 9 госпиталей. Одновременно они могут принять 1852 человека. Свыше тысячи коек обеспечены так называемыми кислородными точками. Задействованы лишь 900 из них. Статистика показывает, за первые десять дней ноября лечебные учреждения выписывают и кладут примерно одинаковое количество– в среднем 130-140 пациентов в сутки.

«Госпитали, а именно их административно-управленческий персонал в полную мощь интенсивно занимается своевременным приобретением и своевременным обеспечением медикаментов.Мы всегда тоже определенный резерв для госпиталей на аптечном складе делаем», — говорит Рустам Калибатов министр здравоохранения КБР.

Одновременно продолжается подготовка специалистов. Штаты госпиталей укомплектованы полностью. Но схемы лечения больных обновляются, потому медики регулярно проходят обучающие курсы. В госпитали все больше попадают люди с заболеваниями сосудов и сердца, сахарным диабетом. Медики признаются, зачастую приходится бороться не с самим ковидом, а осложнениями, которые он вызывает.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в республике уже свыше 11 тысяч инфицированных. основная масса – почти 8 тысяч жителей – с недугом уже справились, 3 тысячи все еще продолжают лечение. Если взять статистику за последние 10 дней, то число ежедневно выявляемых случаев заражения ежесуточно колеблется в районе 85. За минувшие сутки – 84. 3 человека скончались. Если сравнивать с показателями октября, то разница существенная. С 1-го по 5-е ежесуточный прирост заболевших составлял в среднем 55 человек, с 6-го по 10-е – 65. А это значит, что меры профилактики, которые рекомендуют соблюдать, не только актуальны, но и крайне важны.