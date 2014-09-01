Эпидситуация по covid-19





Сегодня региональный оперштаб опубликовал новую статистику. За минувшие сутки зарегистрировано еще 98 случаев заражения коронавирусом. Полностью с болезнью справился 61 житель Кабардино-Балкарии. От последствий инфицирования скончались пятеро. В регионе действуют четыре госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь здесь получают около тысячи двухсот пациентов. За жизнь 133-х из них врачи борются в реанимациях. За сутки в республике провели без малого две с половиной тысячи тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали больше семисот восьмидесяти тысяч. Врачи напоминают, что самый эффективный способ противостоять ковиду – всеобщая иммунизация.