Эпидситуация по covid-19

Оперштаб сегодня сообщает о 95 новых случаях заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии в республике достигло почти 33 тысяч. В минувшие сутки выздоровели 64 человека, четверо скончались. В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 1129 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях –119 человек. Единственный эффективный способ победить болезнь — всеобщая иммунизация, напоминают врачи. Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в любом из более чем 50 пунктов вакцинации. Они развернуты в Нальчике и во всех районах республики. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники.