Эпидситуация по covid-19





Статистику регионального оперштаба пополнили 93 новых случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки полностью побороть болезнь удалось 63 жителям Кабардино-Балкарии. От последствий инфицирования скончались двое. В регионе сегодня действуют четыре госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь здесь получают больше тысячи ста пациентов. За жизнь 115-ти из них врачи борются в реанимациях. За сутки в Кабардино-Балкарии провели свыше 2400 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали больше семисот семидесяти четырех тысяч. Врачи напоминают, что самый эффективный способ противостоять ковиду – всеобщая иммунизация.