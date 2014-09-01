Эпидситуация по covid-19





Статистику регионального оперштаба пополнили 89 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки полностью побороть болезнь удалось 61-му жителю Кабардино-Балкарии. От последствий инфицирования скончались четверо. В регионе сегодня действуют четыре госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь здесь получают больше тысячи пациентов. За жизнь 113-ти из них врачи борются в реанимациях. Амбулаторно лечатся 1092 человека. За сутки в Кабардино-Балкарии провели свыше 2300 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали больше 765-ти тысяч. Врачи напоминают, что самый эффективный способ противостоять ковиду – всеобщая иммунизация. Получить прививку можно в любом пункте вакцинации. Они действуют во всех городах и районах республики. С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.