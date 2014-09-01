Эпидситуация по covid-19





По данным регионального оперштаба за минувшие сутки зафиксировано 87 новых случаев заражения. С болезнью справились ещё 62 жителя Кабардино-Балкарии. Четверо от последствий инфицирования скончались. В регионе действуют 4 госпиталя особо опасных инфекций, в них развёрнуто свыше тысячи коек. И практически все они заполнены. За жизнь 111-ти пациентов врачи борются в реанимациях. За минувшие сутки провели около 2 с половиной тысяч тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали почти 763 тысячи.