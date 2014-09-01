Эпидситуация по covid-19





Республиканский оперштаб сегодня сообщает о 75-ти новых случаях заражения. С болезнью справились ещё 62 жителя Кабардино-Балкарии. Двое скончались от последствий инфицирования. В регионе действуют 4 госпиталя особо опасных инфекций, в них развёрнуто 895 коек. Медицинскую помощь здесь получают более 700 пациентов. За жизнь 76-ти врачи борются в реанимациях. За минувшие сутки провели около 1700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали свыше 748-ми тысяч.