Эпидситуация по COVID-19





Общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 10 с половиной тысяч. За сутки выявили 84 новых случая, сообщил региональный оперштаб.

Количество тестов – примерно полторы тысячи в день. В целом их уже сделали почти 248 тысяч. Кроме того, при необходимости людей направляют на компьютерную томографию, и после врачи решают, нужна ли госпитализация. В стационарах сейчас лечатся 1520 жителей. В реанимациях 80 человек. За сутки от последствий инфекции скончались еще трое: мужчины 1941-го и 1944-го годов рождения из Нальчика и Дейского, а также 85-летняя жительница Жанхотеко. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, по числу заболевших Кабардино-Балкария на 49-м месте в стране, по количеству ежедневно выявляемых случаев – на 69-й позиции. В республике продолжает действовать обязательный масочный режим. Кроме того, медики советуют чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, избегать приветственных рукопожатий и соблюдать дистанцию. В зоне особого риска – люди старше 65-ти и те, кто страдает серьезными хроническими недугами – сердечно-сосудистыми, эндокринными, онкологическими. Им врачи рекомендуют оставаться дома