Эпидситуация по covid-19





Региональный оперштаб опубликовал новые данные несколько часов назад. Сегодня случаев заражения – 75. На этой неделе сохраняется тенденция к очень медленному, но все же снижению ежедневного прироста числа инфицированных. Выздоровели 87 человек. За прошедшие сутки смертей от ковида не было. В настоящее время в госпиталях медицинскую помощь получает 531 пациент. 76 – в реанимациях. Напомню, что среди них и те, у кого тесты подтвердили наличие коронавируса, и те, у кого исследования дали отрицательный результат. К слову, с начала пандемии в республике проведено больше 711 тысяч тестов. Врачи не устают напоминать, что единственный эффективный способ победить болезнь – всеобщая иммунизация. Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в 50-ти пунктах проведения вакцинации. Они развернуты в Нальчике и во всех районах республики. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники.