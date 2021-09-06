Эпидситуация по covid-19





Региональный оперштаб обновил свои данные. Новых случаев заражения сегодня 76, выздоровевших – 87. Три человека скончались. К этой минуте в госпиталях лечатся около 550 пациентов, 76 из них в реанимациях. Ковид тестами подтвержден не у всех из них. К слову, с начала пандемии в республике проведено больше семисот тысяч исследований на наличие коронавируса. Врачи не устают повторять, что единственный эффективный способ победить болезнь — всеобщая иммунизация. Привиться в Кабардино-Балкарии можно в более чем 50-ти пунктах вакцинации. Они развернуты в Нальчике и во всех районах республики, а записаться можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники.