Эпидситуация по COVID-19





Количество инфицированных коронавирусом за неделю увеличилось больше чем на 600 человек. За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии выявили 86 новых случаев. Такие данные представил региональный оперштаб.

Выздоровели еще 56 граждан. Всего с недугом справились почти семь с половиной тысяч жителей. В стационарах сейчас – 1520 пациентов, в том числе те, у кого тесты дали отрицательные результаты. 87 – в реанимациях. За минувшие сутки от последствий вируса скончался мужчина из Кенже 65-го года рождения. Тестов провели без малого полторы тысячи. За все время распространения вируса – 243 с половиной тысячи. Для оказания помощи зараженным в Кабардино-Балкарии открыты девять госпиталей особо опасных инфекций. В республике продолжает действовать масочный режим в общественных местах. Медики рекомендуют чаще мыть руки. Если такой возможности нет, — пользоваться антисептиками. Следует избегать приветственных рукопожатий и соблюдать дистанцию. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Кабардино-Балкария сейчас на 68-м месте среди российских регионов по числу ежедневно выявляемых заболевших.