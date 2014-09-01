Эпидситуация по covid-19





Третьи сутки республиканский оперштаб фиксирует больше 80-ти новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня статистику пополнили 84 инфицированных. Полностью с недугом справились 30 человек. От последствий ковида 4 жителя скончались. В стационаре сегодня лечится 691 пациент. 90 из них находятся в реанимациях. Всего в республике действуют 3 госпиталя особо опасных инфекций, которые рассчитаны на 820 коек. За минувшие сутки провели больше 1700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали свыше 632 тысяч.