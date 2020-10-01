Эпидситуация по COVID-19

В Кабардино-Балкарии за сутки выявили 88 новых случаев. общее число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч, сообщили в региональном оперштабе.

От последствий инфекции скончались еще двое мужчин – жители Нальчика и Кубы 1948-го и 1950-го годов рождения. Выздоровели 33 человека. Всего с недугом справились 7375 жителей. Примерно на два десятка уменьшилось количество пациентов в госпиталях. Цифра – в пределах полутора тысяч. Среди них – и те, у кого тест на вирус дал отрицательный результат. За сутки провели свыше двух тысяч таких исследований, в целом – их уже больше 238 тысяч. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, по числу заболевших Кабардино-Балкария на 49-м месте в стране, по количеству ежедневно выявляемых случаев – на 65-м.