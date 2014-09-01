Эпидситуация по covid-19


В Кабардино-Балкарии количество новых случаев заражения коронавирусом сегодня превысило 50 человек. Цифры растут ежедневно уже три недели.
По данным оперштаба, за минувшие сутки заболел 51 житель республики. Выздоровели 12 человек. Трое от последствий коронавируса скончались. Из-за возросшего числа пациентов в госпиталь особо опасных инфекций вновь перепрофилируют вторую горбольницу Нальчика. На сегодня коечный фонд для людей с ковидом составляет 580 мест. Помощь в стационарах сейчас получает 461 пациент. 60 из них – в реанимациях. За сутки провели больше двух тысяч тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали свыше 596-ти тысяч.

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.07.07

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.07

— Глава КБР Казбек Коков провел первую рабочую встречу с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Сергеем Захаровым

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