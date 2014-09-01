Эпидситауция по covid-19





Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии продолжает снижаться. Накануне недуг диагностировали у 24-х жителей республики. К слову, с понедельника число новых случаев заражения не превышало 25-ти. За последние сутки летальных исходов не зафиксировали, выздоровели 25 человек. В двух госпиталях сейчас развернуто 240 коек. Медицинскую помощь здесь получают 154 пациента. 25 из них в реанимациях. Больше 400 жителей лечатся амбулаторно. За сутки провели без малого 900 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали почти 498 тысяч.