Эпидситауция по covid-19





А региональный оперштаб сегодня сообщает о 90 новых случаях заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии. Статистика неутешительная. Неделю назад ежедневный прирост был порядка 80 человек. Число выздоровевших намного меньше. За минувшие сутки – это 66 человек. Если брать недельную статистику, в среднем каждый день выздоравливают 60 человек. К этой минуте в госпиталях лечатся 1026 пациентов, 116 из них – в реанимациях. Напомню, что среди них есть и ковид-отрицательные больные. 2 человека в минувшие сутки скончались. таким образом, общее число не переживших инфекцию жителей республики достигло 824 человек. С начала пандемии коронавирусом в КБР заболели почти 33 тысячи человек. А протестировано порядка 770 тысяч – около двух с половиной тысяч только в минувшие сутки. Единственный эффективный способ победить болезнь, говорят врачи, — это всеобщая иммунизация. Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в любом пункте вакцинации. Их больше 50, они развернуты в Нальчике и во всех районах республики. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру.