Эпидситауция по covid-19


Число заболевших в республике продолжает расти. Статистику регионального оперштаба сегодня пополнили 73 человека. Тогда как, накануне было 72. Справились с недугом за минувшие сутки еще 34 жителя. Трое от последствий заражения скончались. Увеличивается и количество госпитализаций. В трех стационарах на сегодня медицинскую помощь получают 592 пациента, в том числе с неподтвержденным диагнозом «ковид». 84 из них – в реанимациях. Тестов за минувшие сутки провели около 1800. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали почти 619 с половиной тысяч.

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