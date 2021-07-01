Эпидситауция по covid-19





Число заболевших в республике продолжает расти. Статистику регионального оперштаба сегодня пополнили 73 человека. Тогда как, накануне было 72. Справились с недугом за минувшие сутки еще 34 жителя. Трое от последствий заражения скончались. Увеличивается и количество госпитализаций. В трех стационарах на сегодня медицинскую помощь получают 592 пациента, в том числе с неподтвержденным диагнозом «ковид». 84 из них – в реанимациях. Тестов за минувшие сутки провели около 1800. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали почти 619 с половиной тысяч.