Эпидситауция по covid-19





Количество положительных тестов на ковид, тем временем продолжает расти. Статистику регионального оперштаба сегодня пополнил 71 житель республики. Тогда как, накануне было 68. Справились с недугом за минувшие сутки еще 25 человек. Четверо от последствий заражения скончались. Растет и количество госпитализаций. В трех стационарах на сегодня медицинскую помощь получают 546 пациентов, в том числе с неподтвержденным диагнозом «ковид». 73 из них – в реанимациях. Добавлю, что тестов за минувшие сутки провели около 1800. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали больше 613 тысяч.