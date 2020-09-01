Эпидемиологическая ситуация в КБР стабильная





По данным Оперштаба КБР на 2.09.2020г. — 28 заболевших, 15 выздоровевших. Рост случаев заражения наблюдается, но его объясняют тем, что многие жители посещали места массового отдыха. Сейчас на лечении в госпиталях находятся чуть больше 350 пациентов. Это как ковидные, так и те, у кого тест не подтвердил наличие инфекции. 22 человека в реанимациях. С начала распространения вируса на территории республики заразились свыше 6,5 тыс. жителей. Почти 95% окончательно победили недуг. Одним из основных методов определения диагноза по-прежнему остается тестирование. Всего проведено более 150 тысяч исследований, свыше 800 за сутки. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики, а в случае ухудшения состояния здоровья – вызвать врача на дом.