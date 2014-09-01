Эпидемиологическая ситуация в Кабардино Балкарии остается благоприятной





Сегодня эпидемиологическую ситуацию в Кабардино-Балкарии специалисты называют благоприятной. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили: по сравнению с прошлым месяцем уровень заболеваемости коронавирусом в апреле снизился на 40 процентов. Однако врачи и эпидемиологи предупреждают: несмотря на то, что обстановка сейчас благоприятная, расслабляться не стоит. В мире ситуация с ковидом остается нестабильной, а значит, не исключена «новая волна» недуга. Предупредить его распространение могут сами жители. Это зависит от действий каждого. С первого мая люди, прибывающие в Россию из-за рубежа, должны будут в течение пяти дней пройти двукратное обследование на наличие инфекции и все это время соблюдать самоизоляцию. Это обязательная мера в том числе для тех, кто недавно переболел или вакцинировался. Медики подчеркивают: борьба с недугом не терпит отлагательств. При малейших признаках заболевания – повысилась температура, появился кашель – следует вызвать врача на дом. Также специалисты напоминают, что в республике продолжает действовать масочный режим.