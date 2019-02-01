Энергетики перенесут опору линии электропередачи из зоны подмыва на реке Черек — 2019.02.22





Как сообщает республиканское информагентство, объект, расположенный на Аушигерской ГЭС, сегодня должны вывести на ремонт. На конец февраля запланированы основные инженерные работы по переносу. Они проводятся в рамках противопаводковых мероприятий и, как утверждают специалисты, вызваны изменением русла реки. Если раньше Черек протекал в десяти метрах от фундамента опоры, теперь подобрался вплотную к сетевому объекту, который питает подстанцию «Аушигер» и снабжает энергией 11 населенных пунктов Черекского района. Ограничение режима потребления электричества не будет носить затяжной характер, заверили энергетики, – не более трёх часов сегодня, а также в день, когда линию вновь будут вводить в эксплуатацию. На этот период жителей подключат к резервной ЛЭП.