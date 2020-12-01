Энергетикам Кабардино-Балкарии вручили ключи от новых автомобилей





Транспортные средства для работы приобрели «Россети. Северный Кавказ». Для «Каббалкэнерго» это головная компания. В республику прибыли автовышки, бульдозеры и другие авто – всего 57 единиц техники. Ключи от новых машин в торжественной обстановке передали представителям 12-ти районных отделений предприятия и энергетикам Нальчика.

Эта партия спецтехники – уже вторая в нынешнем году. Ранее «Россети» передали коллегам из Кабардино-Балкарии больше двух десятков машин. Планируется, что до конца декабря поступят еще один кран, автоподъемник, бульдозер и бригадный автомобиль. Участники церемонии осмотрели новый транспорт, ознакомились с техническими возможностями машин.