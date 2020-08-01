Электрички из Нальчика в Прохладный и обратно не будут ходить до конца этого года





Людей по этому маршруту продолжат возить на автобусах. Решение – отменить пригородный поезд – связано с тем, что из-за коронавируса значительно снизился пассажиропоток. Приняли его еще в апреле. В качестве альтернативы из Нальчика в Прохладный пустили микроавтобусы – по тому же расписанию, что и раньше электрички. При этом цена поездки снизилась.

Временная отмена электропоездов позволила предотвратить заторы у переездов в Нальчике, отмечают в профильном министерстве. Сейчас там проводят опрос общественного мнения: оставить ли автобусы между столицей республики и Прохладным на постоянной основе? Свое мнение вы можете высказать на странице Минтранса в «Инстаграме».