Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд завоевал первое место в конкурсе на звание «Лучшее поисково-спасательное формирование МЧС России»





Сотрудники подразделения круглосуточно обеспечивают безопасность туристов в горных и предгорных районах Кабардино-Балкарии. Работа в экстремальных условиях требует от них не только хорошей физической подготовки, но и умения быстро принимать решения, быть морально готовыми пойти на риск ради спасения других людей. С начала этого года проведено 125 поисковых операций, спасено 130 человек. В штате – 90 сотрудников, из них 68 аттестованных спасателей, пятеро подтвердили звание международного, четверо – заслуженные спасатели России. Теперь Эльбрусский отряд будет представлять федеральный округ на Всероссийском этапе смотра-конкурса.