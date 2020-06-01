Эльбрусский район готов к старту голосования по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня в России стартует официальное голосование по поправкам в Конституцию Российской федерации. С 8.00 избирательные участки будут открыты для всех, кто изъявил желание выразить свое мнение по изменениям в основной закон страны. Согласно утвержденному ЦИК России Порядку общероссийского голосования основной день голосования- 1 июля. Он объявлен нерабочим.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии к началу голосования готовы все территориальные избирательные комиссии. Особое внимание уделено обеспечению безопасности здоровья граждан. Работников участковых комиссий проинструктировали, как следует использовать средства индивидуальной защиты при работе с гражданами. Для самих участников голосования планируют сформировать специальные пакеты, в которых будут бюллетень, заявление, одноразовая маска, перчатки и дезинфицирующая салфетка.

«Если избиратель пожелал проголосовать на дому, с 25 по 30 июня участковая комиссия с 2 часов дня может прийти, одевшись в такие халаты, они обязаны надеть маску-защита, также защитный шлем. С собой они имеют перчатки, и ручка. Мы говорим, что это одноразовая ручка», — уточнил председатель Эльбрусской территориальной избирательной комиссии Даниял Джаппуев.

Отличительная особенность предстоящего голосования по поправкам в Конституцию – пройдет оно бесконтактным способом. Бесконтактно на дому проголосуют и те, кто не сможет прийти на участок, например, пенсионеры или люди, которым тяжело передвигаться. В Эльбрусском районе количество людей, которые вправе выразить свое мнение, — больше 20 тысяч. Участков – 21. На четырех из них установят комплексы обработки избирательных бюллетеней. Членов комиссий уже обучили, как с ними работать.

Беспрецедентные меры по обеспечению безопасности участников предстоящего голосования – это необходимость и требование времени, говорят в избиркоме республики. Кроме членов участковых избирательных комиссий тестирование на коронавирус и другие соответствующие процедуры пройдут волонтеры, наблюдатели, полицейские, то есть практически все те, кто будет находиться на участках в эти семь дней голосования.