Экспорт зерновых

Кабардино-Балкария продала Беларуси зерна на 400 с лишним тысяч долларов. Такие данные за первое полугодие привели в Минэкономразвитии региона. Эта сумма – в два раза больше, чем за весь 2019-й.

Помимо злаковых, республика отправляет в Беларусь конфеты, стекло, инструменты, электрические машины и другое оборудование. Из соседнего государства поступают изделия из пластмассы, ковры, текстиль, бумага и картон. За последние годы объем экспортных и импортных операций с белорусами существенно вырос: с 2018-го – больше чем в два раза, констатируют в Минэкономразвитии.