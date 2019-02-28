Эксперимент по самозанятым может быть расширен с двадцатого года. — 2019.02.28

Об этом пишут сегодня российские информагентства.

Напомню, налог на профессиональный доход в качестве эксперимента введен с 1 января 19-го года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Предприниматели с прибылью не более двухсот тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить приложение «Мой налог» и платить через него 4% от доходов при ведении бизнеса с физлицами или 6% — с компаниями. Сейчас налоговики заняты донастройкой системы. К лету ФНС намерена предложить решение для всей страны и планирует доложить Совету Федерации о готовности распространить эксперимент на другие субъекты.