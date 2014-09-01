Экономическое развитие республики обсудили на заседании правительства КБР





Экономическое развитие республики и ее туристско-рекреационного комплекса… Эти вопросы стали основными сегодня и на заседании правительства Кабардино-Балкарии. В режиме онлайн его провел премьер-министр Алий Мусуков. В частности, принято распоряжение о создании рабочей группы, которая должна разработать модели увеличения экономического и экспортного потенциала республики. В ходе заседания также утвердили документ, который уточняет границы туристско-рекреационной зоны на территории Кабардино-Балкарии. Кабинет министров внёс уточнения в ряд правовых актов, которые регулируют социальную сферу. Теперь желающие получить, к примеру, льготные выплаты, могут предъявить карточку СНИЛС либо использовать электронную версию этого документа.