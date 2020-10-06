Экомаркировка продукции

Правительство России предлагает ввести маркировку для экологически чистой продукции. Речь, в частности, идет об отсутствии ГМО, низком уровне пестицидов и тяжелых металлов. Помимо маркировки, отечественная продукция с улучшенными свойствами получит также специальный сертификат. Если производитель захочет пойти путем обмана и начнет ставить отметку на упаковке необоснованно, его ждет административная ответственность. Чтобы проинформировать граждан, в стране создадут единый госреестр производителей продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Сведения из перечня станут открыто размещать в интернете. Все это должно принести пользу жителям страны и особенно – ее аграрным регионам.