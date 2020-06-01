Экологический субботник в Безенги завершился встречей с горными турами

Добровольцы организовали в горах Кабардино-Балкарии экологическую акцию. Инициировала ее группа горовосходителей, образовавшаяся несколько лет назад. Людей, которым небезразлично состояние природы Кавказа, объединил интернет. Они поднимаются на вершины, любуются красотами, но главное – заботятся о сохранении первозданного облика этих мест. В этот раз добровольцы побывали в Безенги, поднялись на высоту 3400 метров. Собрали три мешка мусора и спустили их вниз.

На обратном пути – неожиданная встреча: интерес к путешественникам проявили несколько горных туров. Гордых животных удалось снять на видео. Туры очень осторожны. Обладают острым зрением, тонким обонянием и отменным слухом. Человека чуют за несколько сотен метров. Но в этот раз они были благосклонны к путникам, которые решили отправиться на экологический субботник.