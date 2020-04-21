«Яндекс» подсчитал «Индекс самоизоляции» в столице Кабардино-Балкарии

«Индекс самоизоляции» — это новый проект «Яндекс», цель которого выяснить, как жители разных городов страны соблюдают ограничительные меры в условиях эпидемии. Сервис уже работает для городов с числом людей больше 100 тысяч. В ближайшее время должен появиться и для населённых пунктов, в которых – 50 тысяч жителей, обещают разработчики.

Индекс самоизоляции можно найти на главной странице «Яндекса» и на «Яндекс.Картах». Цифры указаны как в таблице, так и на карте. Ноль баллов – «на улицах буквально час пик – как в обычный день до коронавируса», пять – «все сидят по домам, в городе тихо, как ночью». То есть чем выше цифра, тем лучше. Оценки к тому же окрашены в разные цвета: красный – на улице очень много людей, оранжевый – просто много, зеленый – почти никого.

В Нальчике, по данным на 20-21 апреля, самый высокий индекс – 4,9 – был зафиксирован с 2 до 5 утра, и в целом зеленая шкала сохраняется только ночью. Уже к 8 утра она становится желтой, а к часу дня — оранжевой. На 15:00 индекс – 2,4, то есть на улице очень много людей.

Тем временем, коронавирусная инфекция распространяется по территории Кабардино-Балкарии. Болезнь зафиксировали уже в 35 населенных пунктах республики. Оперштаб напоминает, что самоизоляция остается одной из главных мер в борьбе с COVID-19 и призывает ограничить личные контакты, временно перейти на дистанционное общение и соблюдать правила личной гигиены.