Известному ученному, специалисту по истории Кабардино-Балкарии Олегу Опрышко исполнилось 85 лет





Заслуженный деятель культуры Кабардино-Балкарии, почётный гражданин селения Нартан. Сегодня известного учёному и писателю Олегу Опрышко исполняется 85 лет. Он родился в Чегемском районе , школу окончил в Тырныаузе и поступил в Московский государственный историко-архивный институт. Вернувшись в Кабардино-Балкарию взялся за создание летописи родного края. История –моё призвание признался Олег Леонидович водном из своих интервью. Олег Леонидович автор больше десятка документально – публицистических книг по истории Кабардино-Балкарии. В них собрана информация о событиях с 16-го по 20-ый век. Особый интерес у читателей вызвала книга «Кавказская конная дивизия», изданная в Нальчике в 1999 году. В ней архивные материалы о кавказцах — участниках первой мировой войны. Свою трудовую деятельность Олег Опрышко начинал в Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте, затем долгие годы работал главным хранителем фондов республиканского краеведческого музея, был редактором книжного издательства «Эльбрус». За свои труды Олег Леонидович удостоен множества наград и званий. Сейчас известный историк на заслуженном отдыхе , но продолжает научную деятельность.