Известному режиссёру, кинематографисту Владимиру Ворокову исполнилось бы 88 лет

Фонд культуры был основан в Кабардино-Балкарии в 87-м году по инициативе Владимира Ворокова. С тех пор здесь создали 19 национально-культурных центров. Их представители – настоящие единомышленники, которые общаются и сотрудничают и по сей день. Встречи в Фонде давно стали традиционными. По отзывам участников, они всегда отличаются особой теплотой и задушевностью.
Владимир Вороков ушел из жизни в 2020-м. Сегодня Фонд культуры носит его имя. Собравшиеся вспоминают о нем как о генераторе идей, человеке высокой энергии с невероятно заразительным обаянием.
Среди новых проектов Фонда – показ показ фильмов Владимира Ворокова. А их, как режиссер, он снял больше 150 – художественно-публицистических, документальных. «Чабанский хлеб», «Шагди», «Земля отцов», «Лакумы по-чегемски», «Свадьба в Тереке» и многие другие составляют летопись Кабардино-Балкарии...
Воспоминания и размышления Владимир Вороков оставил на страницах своих книг, их у него – полтора десятка… Заслуги режиссера, писателя, общественного деятеля отмечены многими государственными наградами и званиями. Сегодня исполнилось 88 лет со дня рождения человека, который внес весомый вклад в культурную жизнь республики.
