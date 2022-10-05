Изображение Эльбруса может появиться на банкноте в 500 рублей

Банкнота в 500 рублей обретет новый дизайн: на ней изобразят достопримечательности Северного Кавказа, сообщили в Центробанке.
Эксперты предложили в качестве вариантов свыше 60 достопримечательностей округа. Уже решено, что на лицевой стороне купюры окажется Пятигорск. Сейчас это место занимает Архангельск. Больше шансов у скульптуры орла на Горячей горе, памятника Лермонтову и беседки “Эолова арфа”.
А вот на оборотной стороне может появиться Эльбрус, Дербентская крепость, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии. Окончательное решение примет Совет директоров Центробанка.
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