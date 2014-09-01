Избирком КБР получил партию средств индивидуальной защиты для предстоящих выборов





Избирком Кабардино-Балкарии получил партию средств индивидуальной защиты, которые предназначены для всех участников избирательного процесса — тех, кто придет голосовать, для членов комиссий и наблюдателей, а также для полицейских, которые станут обеспечивать порядок на участках. На входе в избирательный участок будут измерять температуру тела бесконтактным термометром. Для обеззараживания обуви на пол положат антисептический коврик. Уборку с дезинфекцией намерены проводить каждый час. Добавлю, что деньги для приобретения средств индивидуальной защиты выделил федеральный бюджет. Теперь расходные материалы отправят по территориальным и участковым избирательным комиссиям.