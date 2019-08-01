Избежать возможных махинаций и рисков… По новому закону дольщиков с материнским капиталом защитят эскроу-счетами. О том, что это такое и как будет работать новая схема, разъяснили в региональном отделении Пенсионного фонда — 2019.08.28

Отныне перечислять средства сертификата будут не застройщику, а на «особый» счет в банке. Он и называется «Эскроу». И до тех пор, пока строительная компания не выполнит все обязательства по договору, воспользоваться этими деньгами она не сможет. В Пенсионном фонде отмечают, что самым востребованным направлением для владельцев сертификатов, по-прежнему, остается улучшение жилищных условий и напоминают, что средства материнского капитала также можно направить на образование детей или накопительную пенсию матери.