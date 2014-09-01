Изберком КБР провел жеребьевку бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации





Сегодня Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии провела жеребьевку – распределила бесплатное время в эфире теле- и радиокомпаний, а также площади в газетах. Такие возможности по закону предоставляют политическим партиям, а также кандидатам по одномандатному округу, которые намерены участвовать в выборах в Государственную Думу. В жеребьевке участвовали представители 14 партий и шесть кандидатов-одномандатников. Эфирное время им предоставят три телеканала – «Россия-1» и «Россия-24» в региональных отрезках, а также Государственное телевидение КБР. В размещении предвыборных материалов участвуют две радиостанции – «Радио России. Кабардино-Балкария» и Республиканское радио. Печатную площадь предоставят пять газет – «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псальэ», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка». Агитационный период в СМИ стартует за 28 дней до выборов, то есть 21 августа. А само избрание депутатов Госдумы, а также представительных органов местного самоуправления пройдут с 17 по 19 сентября.