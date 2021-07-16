Изберком КБР начал прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы





Как в республике готовятся к выборам в Госдуму и местные представительные органы власти? Об этом рассказали в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарии. В ведомстве отметили, что ЦИК России решила провести голосование в течение трех дней подряд – 17, 18 и 19 сентября. В нашей республике будут работать 355 избирательных участков. За ходом голосования станут следить свыше 700 наблюдателей от общественных организаций. Сейчас в Избиркоме принимают документы от кандидатов в депутаты Госдумы и их представителей. На 65-ти участках намерены использовать комплексы обработки бюллетеней для электронного подсчета голосов. Кроме того, задействуют технологию «Мобильный избиратель». Она позволяет сделать свой выбор на любом участке страны, а не только по месту регистрации. В ходе трехдневного голосования изберут больше полутора тысяч муниципальных депутатов, добавили в Избиркоме. Число жителей Кабардино-Балкарии, которые вправе проголосовать, — примерно 540 тысяч человек. С ними сейчас проводят информационно-разъяснительную работу.