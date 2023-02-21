Из-за ухудшения погоды на курорте Эльбрус закрыли канатные дороги и трассы для катания

В ближайшие сутки в горных районах республики возможен порывистый ветер, а также высока вероятность схода лавин. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МЧС.
Из-за сильного снегопада канатные дороги и трассы для катания на курорте “Эльбрус” закрыли. Жителей и гостей республики призывают соблюдать правила поведения в горах: обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, обращать внимание на целостность линий электропередач и ставить автомобили вдали от деревьев.
По данным Гидрометцентра, до конца следующих суток порывы ветра в горах местами могут достигать до 32-х метров в секунду.
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