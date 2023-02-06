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Дорожные службы КБР приведены в особый режим работы в связи с ухудшением погоды

Дорожные службы КБР приведены в особый режим работы в связи с ухудшением погоды

06.02.2023 | 16:07
ДТП на трассе “Минеральные Воды – Кисловодск”. Столкнулись сразу 12 автомобилей. Причина – неблагоприятные погодные условия. Северный Кавказ оказался под воздействием мощного циклона. В Кабардино-Балкарии из-за осадков и резкого похолодания дорожные службы перевели в особый режим работы. Дороги столицы республики с двух часов ночи посыпают специальной смесью. Коммунальные службы к сюрпризам погоды подготовились заранее. В запасе – больше двух тысяч тонн противогололедного материала. Подсыпку начали с центральных улиц Нальчика. Всего по республике задействовали несколько десятков спецмашин. Смесью из песка и соли обрабатывают не только проезжую часть, но и тротуары. Между тем госавтоинспекторы призывают к особой осторожности всех участников дорожного движения – и водителей, и пешеходов. Синоптики прогнозируют в Кабардино-Балкарии дальнейшее похолодание, в ближайшие дни температура в регионе может опуститься до минус 10, а значит ситуация на дорогах будет оставаться сложной.   https://t.me/vestikbr
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