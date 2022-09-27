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Из Терского района в вооруженные силы России отправили еще одну группу резервистов

Из Терского района в вооруженные силы России отправили еще одну группу резервистов

27.09.2022 | 15:43
Во дворе военкомата резервисты начали собираться с самого утра. Кто-то еще в гражданской одежде, некоторые уже в камуфляже. Перед отправкой еще раз проверка документов и перекличка. Защитников Отечества провожают родственники и друзья, представители власти и общественных организаций Терского района. Отдельная благодарность – в адрес родителей, воспитавших достойных сыновей. Резервисты в свою очередь пообещали быть достойными памяти своих дедов и прадедов, защитивших мир от нацизма в годы Великой Отечественной.   https://t.me/vestikbr
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