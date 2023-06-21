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Из республиканского военкомата отправилась очередная группа новобранцев

Из республиканского военкомата отправилась очередная группа новобранцев

21.06.2023 | 11:19
Они пройдут срочную службу в войсках Росгвардии. Напомню, весенний призыв длится с начала апреля до середины июля. С молодыми людьми работают  13 территориальных военных комиссариатов.  Кабардино-Балкария  должна отправить в ряды Вооруженных сил свыше тысячи человек. Из них примерно полторы сотни тех, кто обучался в автошколах   ДОСААФ. Новобранцев распределяют  в Росгвардию, военно-космические силы,  воздушно-десантные и сухопутные войска, военно-морской флот. Кстати, на тихоокеанский флот уже отправили одну группу. В июле вторая  отправится   на черноморский.   В республиканском военкомате добавили, что у молодых людей  есть право  добровольно заменить  службу по призыву на  контрактную службу. https://t.me/vestikbr
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