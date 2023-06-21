Из республиканского военкомата отправилась очередная группа новобранцев

Они пройдут срочную службу в войсках Росгвардии. Напомню, весенний призыв длится с начала апреля до середины июля. С молодыми людьми работают 13 территориальных военных комиссариатов. Кабардино-Балкария должна отправить в ряды Вооруженных сил свыше тысячи человек. Из них примерно полторы сотни тех, кто обучался в автошколах ДОСААФ.
Новобранцев распределяют в Росгвардию, военно-космические силы, воздушно-десантные и сухопутные войска, военно-морской флот. Кстати, на тихоокеанский флот уже отправили одну группу. В июле вторая отправится на черноморский. В республиканском военкомате добавили, что у молодых людей есть право добровольно заменить службу по призыву на контрактную службу.
https://t.me/vestikbr