Из Прохладненского района в вооружённые силы России отправилась группа мобилизованных

Семь утра. Военный комиссариат Прохладненского и Майского районов. В числе резервистов сюда пришел и Альберт Сорокин. Житель поселка Октябрьский доброволец. Мужчине – 29, служил в Буденновске. После начал работать в судмедэкспертизе в Майском. Проводить в армию его пришла вся семья.
Сергею Новикову из станицы Екатериноградской тоже 29. В армии служил несколько лет назад. Как получил повестку, сразу обратился в районный военкомат.
Призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации в Прохладненском и Майском районах, как и по всей республике начался на прошлой неделе. Пункт назначения – воинская часть в станице Троицкой, в Ингушетии. Там мобилизованные пройдут курсы обучения и подготовки.
Проводить и поддержать земляков собрались друзья, родные и близкие. У некоторых в руках государственные флаги.
https://t.me/vestikbr