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Из Прохладненского района в вооружённые силы России отправилась группа мобилизованных

Из Прохладненского района в вооружённые силы России отправилась группа мобилизованных

28.09.2022 | 18:40
Семь утра. Военный комиссариат Прохладненского и Майского районов. В числе резервистов сюда пришел и Альберт Сорокин. Житель поселка Октябрьский доброволец. Мужчине – 29, служил в Буденновске. После начал работать в судмедэкспертизе в Майском. Проводить в армию его пришла вся семья. Сергею Новикову из станицы Екатериноградской тоже 29. В армии служил несколько лет назад. Как получил повестку, сразу обратился в районный военкомат. Призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации в Прохладненском и Майском районах, как и по всей республике начался на прошлой неделе. Пункт назначения – воинская часть в станице Троицкой, в Ингушетии. Там мобилизованные пройдут курсы обучения и подготовки. Проводить и поддержать земляков собрались друзья, родные и близкие. У некоторых в руках государственные флаги.   https://t.me/vestikbr
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