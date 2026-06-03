Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Из Нальчика в Москву запустили дополнительный ежедневный рейс

Из Нальчика в Москву запустили дополнительный ежедневный рейс

03.06.2026 | 14:19
Утром – в Шереметьево, вечером – во Внуково... Из Нальчика в Москву запустили дополнительный ежедневный рейс. С этого месяца авиакомпания «Победа» начала выполнять вечерние перелеты в столицу. Новый рейс дополняет утренний, который уже выполняют в Шереметьево. Теперь пассажиры могут выбирать удобное время. Утренний перелет подходит тем, кто планирует больше дел в Москве. А вечерний позволяет не торопиться и не проводить лишнюю ночь в гостинице. «Победа» – не единственный перевозчик, который связывает республику с другими городами. Из аэропорта Нальчика регулярно летают в Москву, Сочи, Казань, а также в Саудовскую Аравию. В летнем расписании этого года появился еще один маршрут – в Санкт-Петербург. По итогам 2025-го пассажиропоток превысил 165 тысяч человек – это почти на 9 процентов больше, чем годом ранее.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных