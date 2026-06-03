Утром – в Шереметьево, вечером – во Внуково... Из Нальчика в Москву запустили дополнительный ежедневный рейс. С этого месяца авиакомпания «Победа» начала выполнять вечерние перелеты в столицу. Новый рейс дополняет утренний, который уже выполняют в Шереметьево. Теперь пассажиры могут выбирать удобное время. Утренний перелет подходит тем, кто планирует больше дел в Москве. А вечерний позволяет не торопиться и не проводить лишнюю ночь в гостинице. «Победа» – не единственный перевозчик, который связывает республику с другими городами. Из аэропорта Нальчика регулярно летают в Москву, Сочи, Казань, а также в Саудовскую Аравию. В летнем расписании этого года появился еще один маршрут – в Санкт-Петербург. По итогам 2025-го пассажиропоток превысил 165 тысяч человек – это почти на 9 процентов больше, чем годом ранее.